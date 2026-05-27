Движение на ряде участков в центре Москвы будет перекрыто 30 мая из-за забега

В связи с проведением забега «Зеленый марафон» 30 мая будет перекрыто движение на ряде участков в центре Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что с 1:00 до 20:00 движение будет закрыто на ул. Варварка, Ильинка и Москворецкая, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту; с 7:00 до 11:15 – на Гончарной и Краснохолмской набережных; с 7:00 до 11:45 – на Котельнической набережной; с 7:00 до 12:30 – на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на ул. Яузская и Садовническая, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде; с 7:00 до 13:15 – на ул. Болотная, на Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском пер. и Китайгородском проезде; с 7:00 до 13:45 – на Кремлевской набережной; с 7:00 до 12:15 – на ул. Лужники; с 7:30 до 12:30 – на Лужнецкой набережной; с 7:30 до 12:45 – на ул. Хамовнический Вал; с 7:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной.

В Дептрансе добавили, что будет закрыто движение по одной полосе на участке ул. Москворецкая от Москворецкой набережной до ул. Варварка: с 00:01 28 мая до 1:00 30 мая и с 20:00 30 мая до 9:00 31 мая. Также с 1:00 28 мая до 9:00 31 мая закроют движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от ул. Варварка до ул. Болотная.

Как отметили в пресс-службе, на всех участках временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 30 мая до окончания мероприятия.