В Московском зоопарке родились щенки росомахи и верблюжонок

Верблюжонка уже назвали Мартой, а детеныши росомахи пока без имен — сотрудники центра воспроизводства различают их по индивидуальному рисунку из пятен на горле.

В центре воспроизводства редких видов животных 26 января появились росомашата. А в конце февраля родился верблюжонок, которого уже могут видеть гости Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры.

Росомашата, которые быстро растут

Мама росомашат — молодая самка по кличке Камчатка, которая появилась на свет в центре воспроизводства в 2022 году. Отец детенышей Рагнар родился в Германии в 2017 году и в конце того же года поселился в центре воспроизводства.

Росомахи — редкие и крайне скрытные животные. Мать прячет потомство в логове первые несколько месяцев. По словам специалистов, для первого потомства сразу три малыша — большая редкость.

«Росомаха — зверь нешуточный, а самка, защищающая детенышей, — тем более, поэтому наблюдать за развитием малышей совсем не просто. Но у специалистов центра уже давно отработана процедура взвешивания и осмотра потомства. Однако больше двух-трех раз она обычно не проводится, так как росомашата растут быстро и справляться с ними становится все сложнее», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Зоологи установили, что у Камчатки родились две самки и самец, их различают по индивидуальному рисунку из пятен на горле. В два месяца детеныши весили около двух килограммов. Сейчас они уже с интересом исследуют вольер, питаются мясом и все гораздо реже — маминым молоком.

В перспективе гости центра смогут увидеть детенышей росомахи во время обзорной экскурсии.

В России росомахи размножаются только на территории центра воспроизводства редких видов. Здесь зоологами разработана специальная методика по содержанию, которая позволяет животным чувствовать себя комфортно, чтобы приносить потомство, а людям — исследовать особенности их развития.

Росомаха — самый крупный и сильный хищник из семейства куньих. Она обитает преимущественно в тайге, лесотундре, местами заходит в тундры Евразии и Северной Америки, встречается на высоких горных хребтах, поросших лесом. В горах росомаха доходит до альпийских лугов. На территории нашей страны ее ареал охватывает Ленинградскую, Вологодскую области, Пермский край, а также территорию Сибири.

Внешность у росомахи необычная и запоминающаяся. Приземистая, она похожа одновременно и на медвежонка, и на соболя.

Все процессы, связанные с выведением потомства у росомах, сильно растянуты по времени. Гон начинается обычно в середине марта и достигает пика в июле. После оплодотворения развитие яйцеклетки приостанавливается, наступает латентная фаза, характерная для всех куньих. Благодаря ей появление малышей происходит в наиболее благоприятный период — на следующий год, с января по апрель. Самцы участия в выращивании и воспитании потомства не принимают.

У Матильды и Вениамина появилась Марта

Родителями верблюжонка, появившегося на свет в конце февраля в центре воспроизводства, стали двугорбые верблюды Матильда и Вениамин.

«Самочка, которую назвали Мартой, родилась в последний день зимы. Весила она 27 килограммов. У Матильды это был первый детеныш, и, как это часто бывает с первородками, к сожалению, она не стала кормить малыша. Специалисты ждали двое суток, но ситуация не поменялась и было принято решение выкармливать детеныша искусственно», — отметила Светлана Акулова.

Детеныши двугорбых верблюдов с самого первого дня покрыты густой шерстью и могут противостоять холодным степным морозам, однако специалисты перевели малышку к домашним лошадям — верблюды стадные животные, и формирование социальных отношений начинается с детства.

Когда Марта подросла, ее перевели в индивидуальный вольер. Сейчас она уже питается ивовыми ветками и сеном, а также распробовала свежую зеленую траву. Однако сотрудники продолжают кормить ее заменителем молока три раза в день — в 08:00, 15:00 и 22:00.

Посетители могут увидеть верблюжонка по время обзорных и тематических экскурсий центра воспроизводства.

В начале 2025 года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных — там содержалось 1253 вида. К 2026-му их количество превысило 1280.