В электробусах разместили стикеры для потерявшихся детей

Стикеры с изображением героя Электробусика и информацией о том, что нужно сделать ребенку, если он потерялся, разместили в электробусах в Москве. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"На Южном речном вокзале прошла презентация новых наклеек для наземного городского транспорта, которые помогут потерявшимся детям вернуться к своим родителям как можно скорее. Такие наклейки появились уже в более 100 электробусах. Планируем разместить их на всем подвижном составе Мосгортранса в новом учебном году", - сказал собеседник агентства.

На наклейке в доступной форме рассказано, что нужно сделать ребенку, если он потерялся. Юного пассажира призывают не паниковать и не выходить из транспорта с незнакомыми людьми, дождаться остановки, чтобы не отвлекать водителя от дороги, а также обратиться к водителю и рассказать, что произошло.

Проект запустили Мосгортранс и фонд "Поиск пропавших детей" специально для наземного городского транспорта.