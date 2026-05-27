Согласован проект жилого комплекса с детским садом на Карамышевской набережной

Согласован проект первой очереди строительства жилого комплекса на Карамышевской набережной в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Комплекс возведут по адресу: 3-й Силикатный пр-д, вл. 3.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту первой очереди строительства жилого комплекса рядом с Карамышевской набережной. Документация предусматривает возведение двух башен, объединённых стилобатом, в котором откроются магазины, кафе и детский сад на 150 мест. В комплексе запроектировано более 660 квартир, в подземной части оборудуют паркинг на 260 машино-мест», — рассказал Иван Щербаков.

Архитектурная концепция здания предполагает образ «сияющего на берегу реки кристалла». Для этого используют ярусную организацию фасада, смещённые окна, горизонтальные и вертикальные металлические акценты, а также объёмные навершия из цветного стекла. Вечерний облик комплекса дополнит интеллектуальная архитектурная подсветка.

Придомовую территорию благоустроят. Жилой комплекс станет частью кластера «Большой Сити» и будет обеспечен хорошей транспортной доступностью — рядом находятся выезд на Звенигородское шоссе, станция метро «Народное Ополчение», а также объекты социальной и торговой инфраструктуры. Девелопером проекта выступает SEZAR GROUP.