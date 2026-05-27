Доля новых поездов на Замоскворецкой линии достигла 70 процентов

В Московском метрополитене продолжается масштабное обновление подвижного состава Замоскворецкой линии. В депо «Южное» поступили еще 24 вагона новейшей серии «Москва-2026». Кроме того, 24 вагона проходят обкатку перед выходом на линию. Им предстоит проехать 300 километров. Если нареканий со стороны специалистов метрополитена не будет, они начнут перевозить пассажиров.

«Сегодня в столичном метро реализуется самая масштабная в мире программа по обновлению поездов. С 2010 года доля нового подвижного состава выросла примерно с 13 до 80 процентов, а к 2030 году этот показатель превысит 90 процентов. В конце прошлого года на одну из самых востребованных линий — Замоскворецкую — впервые вышли вагоны серии “Москва-2026”. Это самые современные и технологичные поезда российского производства», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сегодня парк линии насчитывает уже 176 вагонов серии «Москва-2026» — одного из самых современных и технологичных метропоездов российского производства. А доля современных поездов на Замоскворецкой линии достигла 70 процентов.

Новые составы имеют более высокий уровень комфорта и отвечают современным требованиям городского транспорта. Среди ключевых преимуществ поездов серии «Москва-2026»:

— сквозные проходы между вагонами;

— более 400 USB-разъемов для зарядки устройств;

— обновленные сиденья без металлических стыков;

— двери, ширина которых на 32 процента больше по сравнению с вагонами предыдущего поколения;

— увеличенная на 10 процентов вместимость состава.

Пассажиры тоже высоко оценивают новые поезда. По итогам опроса, проведенного в метро в преддверии его 91-летия среди нескольких тысяч человек, именно поезда серии «Москва» («Москва», «Москва-2020», «Москва-2024» и «Москва-2026») были признаны самыми популярными у жителей столицы — их выбрали 64 процента респондентов.