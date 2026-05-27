В столичном регионе стартовал сезон шаровых молний. Лучшим временем для их наблюдения является период летних гроз, пик которых приходится на июль. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков в беседе с Агентством "Москва".

Данное природное явление, по его словам, встречается чаще, чем принято думать, поскольку при сравнивании количества ударов линейных молний и числа появляющихся шаровых цифры оказываются примерно равными. Приблизительно каждая линейная молния может породить шаровую.

"Стандартное появление шаровых молний у нас – это период летних гроз: июнь, июль, август. Пик, как правило, приходится на июль. Сейчас пока только начало этой поры появления шаровых молний", – уточнил ученый.

Ежегодно в европейской части России фиксируется около 10 случаев появления шаровых молний, и их количество увеличивается с ростом числа гроз. При появлении такого явления Бычков рекомендовал не убегать от молнии и не идти навстречу, так как движение создает воздушные потоки, которые могут ее притянуть.

"Столкновение человека с шаровой молнией – это не всегда летальный исход, но ранений, ожогов много. За последние 10 лет приблизительно 10 случаев смертей", – предупредил эксперт.

Он также отметил, что шаровая молния может проникнуть в помещение через дымоход, открытые окна, щели и даже через стекло, не оставляя видимых повреждений.

В качестве защиты от нее ученый посоветовал использовать стеклопакет. Молния способна пробить отверстие в наружном стекле, но через внутреннее не может пройти.

"Но были случаи, когда очень мощная шаровая молния повреждала и второе стекло", – заключил Бычков.

Количество молний в Москве увеличится в три раза к 2050 году из-за глобального потепления, предупредил ранее ученый Алексей Елисеев. По его словам, такие данные эксперты получили еще несколько лет назад, когда сделали оценку изменений частоты молний к середине XXI века при изменении климата. В частности, может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью.