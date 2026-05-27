«Мосбилет» приглашает на выставку о древней архитектуре в «Коломенском»

В музее-заповеднике «Коломенское» продолжает работу выставка «Архитектура древнего города. Люди и технологии». В столичном департаменте культуры сообщили, что экспозиция развивает традицию изучения национального строительного искусства, заложенную основателем музея Петром Барановским.

Познакомиться с экспонатами выставки можно со вторника по воскресенье — с 10:00 до 18:00, билеты — в сервисе «Мосбилет».

В центре экспозиции представлены подлинные артефакты строительной культуры XVI–XIX веков. Организаторы отметили, что выставка посвящена основным материалам, использовавшимся в архитектуре: дереву, камню, металлу, керамике и слюде. Одним из главных экспонатов стал деревянный столб XVII века с «руками-державами» из церкви Святого Ильи Пророка в селе Шеменичи.

Также посетителям представили подпорный столб из трапезной церкви Святого Николая Чудотворца в селе Шижня, сохранившийся после утраты самого храма. Еще одним важным экспонатом стал колокол мастера Дмитрия Моторина, изготовленный в 1687 году для церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Медведково.

Отдельное место занимает фрагмент керамической надписи XVII века с колокольни церкви мучеников Адриана и Наталии в Мещанской слободе. В музее сообщили, что изделие содержит сведения о строительстве храма, включая даты и имена правителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

