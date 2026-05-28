Москвичам назвали самые холодные дни на этой неделе

Теплая погода вернется в Москву с началом календарного лета, в начале июня температура воздуха достигнет плюс 20-25 градусов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Пока по тем прогностическим материалам, которые есть, жары мы не будем ожидать. Будем ожидать просто теплую погоду, потому что температура с первого числа начнет быстро повышаться», — сказал он.

По его словам, такую погоду сложно назвать жаркой, но можно считать более комфортной.

Ранее Шувалов назвал москвичам самые холодные дни на этой неделе. По словам синоптика, ими станут 28 и 29 мая. Ночью температура будет составлять от пяти до восьми градусов, днем от десяти до тринадцати градусов. Также всю неделю ожидаются небольшие кратковременные дожди.