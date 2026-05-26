Москвичам назвали самые холодные дни на этой неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT назвал москвичам самые холодные дни на этой неделе.

По словам синоптика, ими станут 28 и 29 мая. Ночью температура будет составлять от пяти до восьми градусов, днем от десяти до тринадцати градусов.

В субботу, 30 мая, потеплеет до плюс 15, но это будет максимально возможная температура. Также всю неделю ожидаются небольшие кратковременные дожди.

При этом есть надежда, что в первые дни июня температура поднимется до 20-25 градусов, добавил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что июнь в Москве будет дождливым.