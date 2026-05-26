Юные москвичи выберут лучшие детские площадки города

Москвичи в возрасте от 6 до 14 лет выбирают лучшие детские площадки Москвы - опрос на эту тему сейчас проходит на платформе "Активный гражданин - детям". Заодно он помогает узнать о наиболее оригинальных игровых площадках. Многие из них расположены в самых обычных дворах многоэтажек.

© Российская Газета

Например, у домов 11, 7/11 и 7, корпус 2, на Новолесной улице дети могут почувствовать себя моряками и даже стать капитанами - там есть площадка в виде парусника со спасательными кругами и якорями. А рядом стоит многоуровневый городок со спиральной горкой и лазалками, качели-балансиры и карусели.

А в районе дома N 7 на Ясногорской улице стоит площадка в виде огромного желтого дирижабля. Это целый мини-городок из металлических конструкций, прочного стекла и решеток. Высота дирижабля превышает семь метров. Забраться на него можно через стеклянный павильон с несколькими входами, лестницами и пандусами.

Вдоль Шипиловской улицы расположены площадки с лабиринтами и тоннелями. На одной из них есть батут и разноуровневые горки, на которые можно забраться разными путями.

Опрос поможет понять, какие именно площадки нравятся детям и чему они отдают предпочтение. Среди прочего участников просят рассказать, какая тематика игрового пространства им ближе, и выбрать из конкретных примеров.