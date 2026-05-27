Четыре инновационных электросудна проекта «Москва 1.0» спустили на воду

В Нагатинском Затоне спустили на воду четыре инновационных электросудна проекта «Москва 1.0». Они стали первым речным электротранспортом, который произвели в столице на Московской верфи. После достройки и испытаний техника выйдет на регулярные маршруты. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, городские специалисты начали сервисное обслуживание действующего речного флота на современном оборудовании и отремонтировали 15 судов, а также приняли уже более 400 высокопрофессиональных сотрудников и продолжают набирать специалистов на производство.

— Запуск Московской верфи стал новым этапом развития речного транспорта столицы. Уже в этом году планируем завершить монтаж высокотехнологичного, уникального для России синхролифта. Передовое устройство для подъема и спуска на воду разных типов судов повысит производственные мощности предприятия, — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что это устройство позволит создать первое, не имеющее аналогов, гибридное круизное судно «Московское золотое кольцо» длиной до 100 метров, и его закладка запланирована на 2026 год.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в центральной части Москвы-реки не должно остаться судов на дизельном топливе, а к 2035 году вся река должна перейти на использование только электросудов, что значительно улучшит экологическую ситуацию в этом районе и на набережных.