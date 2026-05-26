Последний звонок прозвучал для тысяч московских школьников

Сегодня для тысяч московских школьников прозвучал последний звонок. Волнение, напутствия учителей и даже слёзы. Но главное - радостное предвкушение нового этапа - важного и самостоятельного, когда рассчитывать можешь только на себя. А школа наверняка ещё вспомнится: ведь она не только открыла дверь в мир знаний, но и научила чему-то более важному. Что выпускники возьмут во взрослую жизнь?

Нарядные выпускники, взволнованные учителя и родители, торжественные речи и белые голуби - в школе №1409 прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь проводили 280 одиннадцатиклассников. Для ребят это волнительный и долгожданный день. К которому они долго готовились. Месяцами репетировали прощальный вальс, оттачивая движения.

Юные, красивые, полные надежд юноши и девушки кружились в танце на Ходынском поле. Поддержать детей в этот волнительный день пришли целыми семьями - не только родители, но и сестры, братья, бабушки, и дедушки.

И многим выпускникам тяжело было сдержать слезы - то ли счастья, то ли грусти. Ведь уроки, переживания за оценки и веселые переменки теперь будут лишь воспоминаниями. Прощаться с выпускниками тяжело и педагогам. Особенно Арине Володичевой, это ее первый выпуск.

Многие ребята уже четко знают, чего хотят от жизни. Определились с будущей профессией и выпускники столичной школы №558.

"Я выбрала техническое направление, и я бы хотела поступать в ВУЗ по инженерной какой-нибудь специальности, связанной с физикой", - говорит Полина, выпускница 11 класса.

Пока ребята прощались со школой, их родители едва сдерживали слезы и не могли поверить, что их дети уже выросли. Но расслабляться еще рано: впереди экзамены. В школе есть необычная традиция: на удачу каждый выпускник дотрагивается до головы директора.

Теперь у ребят начинается совсем другая – взрослая жизнь. И в нее с собой ребята заберут все лучшее, что дали им школьные годы