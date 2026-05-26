Режим работы ряда станций метро в центре Москвы изменится утром 27 мая

Режим работы обеих станций метро «Проспект Мира», а также станций метро «Рижская» Большой кольцевой линии и «Новокузнецкая» изменится утром 27 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В среду, 27 мая, до окончания развоза пассажиров в течение утренних часов вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий метрополитена с 5:45 будут работать только на выход и пересадку; «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии – с 6:30 до 10:00 будет работать только на выход и пересадку; «Рижская» Большой кольцевой линии – с 7:45 будет работать только на вход и пересадку.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам на время ограничений пользоваться соседними станциями для входа или выхода в метро.

Отмечается, что службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на нескольких десятках станций метро и Московского центрального кольца будут дежурить десятки инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.