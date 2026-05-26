Петунии, бегонии и тагетес украсят столичные улицы в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства начали высадку однолетних растений в Москве. Цветы украсят дворы, парки, скверы, площади, а также территории вдоль центральных улиц и ключевых магистралей города. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Всего городские службы используют более 100 сортов растений. Среди них — петунии, бегонии, колеусы, тагетесы и цинерарии. Главным элементом цветочного оформления станет петуния, которую представят более чем 25 сортами.

Бегонии высадят в двух видах — изящную и клубневую. Крупные цветочные композиции также появятся в популярных городских пространствах.

Самые большие клумбы разместят на аллее Космонавтов, в Пушкинском сквере, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Благодаря поэтапной высадке цветение сохранится до поздней осени, передает официальный сайт мэра Москвы.

