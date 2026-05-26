Москву захлестнул шквалистый ветер

Москву захлестнул резкий ветер. Об этом в нацмессенджере «Макс» предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Московский регион оказался в зоне сильного ветра. Он уже усилился на севере области: в Шереметьево порывы ветра достигают 18 метров в секунду, и даже замечен шквал. К полудню сильный ветер охватит также столицу, ослабнув, по прогнозам синоптиков, только к восьми часам вечера.

В целях безопасности горожан просят оставаться дома, не укрываться под кроной деревьев и не парковать вблизи них автомобили, говорится в сообщении пресс-службы Городского хозяйства Москвы.

Ранее в Гидрометцентре объявили о введении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности. Он продлится до девяти часов вечера вторника. Также в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожарной опасности, местами ее уровень доходит до 4 класса.