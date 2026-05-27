Сергунина: в Москве работает 440 библиотек с фондом более 15 млн книг

В Москве работает 440 библиотек с фондом свыше 15 млн изданий. Почти 3 млн из них взяли в первом квартале 2026 года, напомнила заммэра Наталья Сергунина.

«В прошлом году библиотеки приняли 13,3 млн человек, а с января по март 2026-го — уже больше 3 млн. Сегодня это не только хранилища книг, но и творческие пространства с встречами, лекциями и литературными клубами», — рассказала Сергунина.

Уточняется, что за прошлый год в библиотеках провели более 64 тыс. мероприятий. 30 мая в городских библиотеках и культурных центрах состоится «Единый день открытых дверей» на 300 площадках.

