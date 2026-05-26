Синоптик: Температура начнет расти в Московском регионе в выходные

Небольшое потепление придет в Московский регион в выходные, 30-31 мая, ожидается, что и после них температура продолжит расти. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

— В субботу временами небольшой дождь, ночью 2-7, днем 11-16. И в воскресенье будет ненамного теплее. Но тем не менее, уже суббота становится теплее, — сообщила специалист.

По словам синоптика, соответствующая тенденция на повышение температуры, вероятнее всего, сохранится и в первых числах июня, передает ТАСС.

Облачная погода и небольшой дождь ожидается в столичном регионе во вторник, 26 мая. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–14 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

При этом ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что к концу текущей недели, 30 мая, температура воздуха в Москве опустится до плюс 8 — плюс 12 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы.