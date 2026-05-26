В Москве 30 мая временно перекроют движение по Цветному бульвару

Движение на Цветном бульваре временно ограничат 30 мая из-за проведения детского велофестиваля. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проезд будет закрыт в обоих направлениях на участке от Садового кольца до Петровского бульвара. Ограничения будут действовать с 00:01 до 20:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 7:00 до 18:30 воскресенья, 24 мая, было перекрыто движение транспортных средств на Садовом кольце из-за проведения Московского весеннего велофестиваля. Кроме того, с 10:00 до 19:30 была закрыта Спасская улица, а с 00:01 до 19:30 — проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

На ряде улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы во вторник и среду, 26 и 27 мая, временно закроют проезд для транспортных средств в связи с проведением городских мероприятий. Кроме того, движение транспорта перекроют в период с 00:01 до 11:00 27 мая на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.