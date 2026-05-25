Москве назвали срок выхода из холодной ямы

Потепление придет в Москву не раньше выходных, 30 и 31 мая. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, на текущей неделе температура в столице окажется на три-пять градусов ниже климатической нормы. Пик похолодания ожидается в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, когда по городу пройдут слабые продолжительные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки плюс 10 — плюс 13 градусов.

«Если говорить про потепление, то оно первые шаги, выкарабкиваться из этой холодной ямы, будет делать только в субботу и воскресенье», — рассказал синоптик.

Он отметил, что на выходных потеплеет до плюс 15 градусов. Дальше температура продолжит расти: 1 июня ожидается плюс 16 — плюс 18 градусов, со 2 июня — плюс 20 и выше. Согласно прогнозам, к концу первой пятидневки месяца в Москве может потеплеть до плюс 24 — плюс 26 градусов.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в столице начнется не раньше июня.