Грандиозный флешмоб к Международному дню защиты детей проведут в Музее Победы

1 июня, в Международный день защиты детей, в Музее Победы пройдет красочный патриотический флешмоб. Его участниками станут около 500 детей из Детского городского клуба «Лето Побед» музея на Поклонной горе.

— Тема защиты детства неизменно остаётся приоритетом для государства. Президент России Владимир Путин подчеркивал: «Дети — самое главное, что у нас есть, будущее России. Наша задача — сделать все для того, чтобы дети чувствовали себя защищёнными, чтобы они были счастливы». Продвижение семейных ценностей и воспитание детей — ключевые общенациональные приоритеты, — отметили в Музее Победы.

Масштабный патриотический флешмоб будет посвящен главному символу праздника — планете Земля как общему дому для всех детей мира. Данная акция призвана напомнить о важности защиты прав каждого ребенка, независимо от его национальности или места жительства. Юные участники клуба выстроятся в фигуру, олицетворяющую земной шар, и возьмутся за руки, создав живое кольцо единства, дружбы и взаимоподдержки.

Яркое и красочное мероприятие станет стартом работы Детского клуба «Лето Побед» Музея Победы, где ребята смогут провести время весело и с пользой. Каждый день в клубе будет насыщен патриотическими квестами, развивающими играми, спортивными занятиями, эксклюзивными мастер-классами и детскими фестивалями. Кроме того, впервые в этом году, в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, в клубе музея на Поклонной горе будет открыто новое направление — «Мы – это Россия!», посвященное изучению культуры и традиций народов нашей страны.