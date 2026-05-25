К концу текущей недели, 30 мая, температура воздуха в Москве опустится до плюс 8 — плюс 12 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы.

Об этом в понедельник, 25 мая, рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— 30 мая дневная температура опустится до максимальных 8–13 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы. В первые пять дней июня, по словам синоптика, погода наладится и вернется к климатической норме, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что последняя декада весны в столице будет прохладной — в Московский регион придет северный ветер, а температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Также специалист отметила, что жаркая погода, которая наблюдалась в Москве в мае, негативно повлияла на самочувствие многих людей.

Также Позднякова выразила мнение, что новая фаза Эль-Ниньо вряд ли существенно повлияет на погоду в России, но способна привести к возникновению тропических циклонов, которые могут достигнуть Приморья.