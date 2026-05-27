«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве до вечера

До 20:00 среды, 27 мая, в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00. 27 мая до 20:00 27 мая. В отдельных районах днем 27 мая ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Кроме того, в Московской области до 00:00 28 мая действует «желтый» уровень погодной опасности из-за риска пожаров.