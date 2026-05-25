Синоптик спрогнозировал дальнейшее понижение температуры в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дальнейшее понижение температуры в Москве 25 мая.

По его словам, сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня расположится над Архангельской областью.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон сделает ещё один шаг вниз, опускаясь чуть ниже границ климатической нормы», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +18…+20 °С, по области ожидается +16…+21 °С. Ветер северо-западный, 5—10 м/с.

Ранее академик РАН, климатолог Владимир Клименко рассказал, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 °С.