В Москве запустят новый формат медицинских «чекапов»

В Москве летом планируется ввести новый формат проверки здоровья. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас московские власти работают над выстраиванием нового формата так называемых «чекапов». На основе своих данных жители столицы смогут узнать биологический возраст и получить направления на дополнительные обследования.

«Это станет инструментом управления собственным здоровьем на основе персонального механизма старения и текущего биологического возраста», - объяснила Ракова в интервью РБК.

Она отметила, что таким образом можно будет «выиграть» дополнительные годы здоровой жизни. По словам заммэра, большинство этапов, которые сейчас проводятся очно в поликлинике, будут перенесены в онлайн-формат. Ракова уточнила, можно будет дистанционно заполнить анкеты и пройти специальные функциональные тесты. После этого можно будет прийти в поликлинику, МФЦ или центр «Московского долголетия», измерить соотношение воды, жира, мышечной массы в организме. Эти данные можно будет передать и через «умные» устройства.

«На основе всей полученной информации и анализа электронной медкарты пациента определяется его биологический возраст и в сравнении с возрастом паспортным фиксируются риски», - пояснила вице-мэр.

Исходя из этого, объяснила Ракова, будут формироваться рекомендации. Будут открываться направления на расширенный набор обследований, необходимых каждому конкретному пациенту. Она подчеркнула, что новый формат проверок здоровья планируется запустить уже этим летом.

А марте в Москве стартовал уникальный проект «Умная госпитализация». Теперь пациент может самостоятельно выбрать дату планового лечения в стационаре и саму больницу из нескольких предложенных вариантов. Раньше же людям приходилось ждать, когда в стационаре появится свободное место. Программа подразумевает три шага: создание заявки лечащим врачом в приложении ЕМИАС. После этого ожидание списка больниц, которые готовы принять пациента. А затем выбор удобного времени стационара. Самое главное, что человек сразу узнает о сроках предполагаемой госпитализации.

В ноябре прошлого года во всех московских больницах ввели систему цифрового контроля лечения пациентов. Раньше цифровой контроль работал только во флагманских центрах и приемных отделениях. Теперь при поступлении в любой стационар столицы пациент получит специальный браслет. С его помощью врачи смогут быстро перенести информацию о процедурах в электронный вид. Врачи сканируют браслет во время проведения лучевой диагностики, анализов и операций, а также при транспортировке людей между отделениями. После этого информация становится доступна в электронном виде в ЕМИАС. Врачи, медсестры и сам пациент могут сразу увидеть всю историю болезни.