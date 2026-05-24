Ленинградский вокзал стал первым в стране полностью "цифровым"

После масштабной реконструкции в столице открылся Ленинградский вокзал. Для пассажиров в нем вновь распахнулись двери центрального входа, как почти 175 лет назад, когда вокзал только открылся. Тот же фасад, та же башенка с часами. Словом, близнец Московского вокзала в Санкт-Петербурге, как и задумывал автор проекта архитектор Константин Тон. Открыли обновленный вокзал мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Напомню, расположен Ленинградский вокзал на Комсомольской площади, которую москвичи чаще называют площадью трех вокзалов - за соседство Ленинградского с Ярославским и Казанским вокзалами. "Площадь трех вокзалов - крупнейший транспортный узел страны, через него проходит почти 350 тысяч пассажиров, - сказал во время торжественной церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин. - Он соединяет станции метрополитена, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, "Сапсан", наземный транспорт, трамваи и так далее.

А в ближайшее время начнется еще и стройка вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург", и количество пассажиров, которые проходят через этот узел, увеличится почти до 500 тысяч". Такой пассажиропоток потребовал обновления всего транспортного узла. Начать же решили, отметил глава столицы, с самого старого и значимого для города вокзала - Ленинградского, который за свои годы устарел и физически, и морально.

И вот пассажиры, а также встречающие и провожающие поезда, которые ходят с Ленинградского вокзала в Санкт-Петербург, Мурманск, Выборг, Великий Новгород, Тверь, Клин, Бологое, Лихославль, Конаково и другие города страны, получили, по сути, новый вокзал. С новыми сервисами, новым уровнем комфорта. Войдя в здание через центральный вход, пассажиры по прямой сразу попадают на платформу к поездам дальнего следования. Никаких лабиринтов, стен, перегородок - все просто и понятно. К тому же Ленинградский вокзал стал сейчас первым в стране полностью "цифровым". На гигантских мультимедийных колоннах размещена информация, которая может потребоваться человеку, отправляющемуся в дорогу, - когда прибудет поезд, на каком перроне объявлена посадка, сколько времени осталось до отправления, как выйти в метро или в город... Более 220 навигационных указателей и медиаэкранов подсказывают людям удобные маршруты, ближайшие выходы к поездам и в город. Впрочем, сохранилась и живая стойка, если что-то кому-то непонятно, сотрудник Московского транспорта расскажет.

Олег Белозеров обратил внимание на резко повысившийся уровень комфорта для пассажиров. Убрав во время реконструкции лишние торговые точки, зону ожидания увеличили втрое, а количество посадочных мест в полтора раза - с 700 до более чем тысячи.

Приятно теперь и зайти на вокзал прямо из метро, не выходя на улицу. Всего же в здание ведут пять входов (три уже открыты сейчас, один из них - с улицы Краснопрудной не использовался 30 лет, а еще два предусмотрены на перспективу). На цокольном этаже располагаются торговые площади и камеры хранения - только вместо стационарных стало около 1000 автоматических ячеек. Не будет больше в залах и привычной вокзальной духоты - за счет новой системы кондиционирования модернизации системы вентиляции температура внутри здания будет поддерживаться в любую погоду на уровне 22-25 градусов, а воздух будет всегда свежим.

На первом этаже кроме выхода к поездам разместились комнаты для семей с детьми, бизнес-зал, а также медпункт, где можно даже сделать УЗИ. На втором и третьем этажах - зоны ожидания для пассажиров дальнего следования с кафе и ресторанами. Есть и рабочие пространства, где при необходимости можно провести переговоры. А на четвертом этаже, прежде закрытом для пассажиров, восстановили дворцовые интерьеры - там открылся иммерсивный музей истории вокзала.

Во время благоустройства территории вокзала в полтора раза увеличили количество стоянок для такси - это позволит сократить время ожидания машины. А для того, чтобы столь многолюдное место было гарантированно безопасным, в 150 метрах от главного входа разместился линейный отдел полиции.

Историческая часть вокзала отреставрирована. Но появилось и новое украшение - композиция - два панно с изображением узнаваемых видов Москвы и Санкт-Петербурга. Общая площадь композиции более 800 квадратных метров. На одной стене размещена панорама Москвы, а на стене напротив - панорама Санкт-Петербурга. "Идея простая - пассажиры при движении по залу будто плывут по реке Неве или по Москве-реке, наблюдая за пейзажами двух городов", - рассказал автор панно Максим Козлов. Все элементы мозаик изготовлены вручную из смальты.

Платформы тоже преобразились - их накрыл стеклянный навес высотой 15 метров.

"Он специально спроектирован для Ленинградского вокзала - накрывает все пять путей и закрывает пассажиров от дождя и снега", - рассказала Елена Александрова, главный специалист "Мосинжпроект".

Сергей Собянин отметил, что в планах московского правительства совместно с "Российскими железными дорогами" поэтапно реконструировать всю территорию площади. На очереди - реконструкция Ярославского вокзала и создание единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой.