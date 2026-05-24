Ограничения возможны на станциях метро вблизи стадиона «Лужники» 24 мая

Ситуативные ограничения входа и выхода возможны на станциях метро в районе стадиона «Лужники» 24 мая из-за проведения мероприятия. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве призвали пополнить карту «Тройка» заранее, чтобы сэкономить время в пути после мероприятия.

Временные ограничения движения введут 24 мая в столичном районе Хамовники из-за проведения футбольного матча в «Лужниках». Меры будут действовать с 19:00 и до окончания мероприятия.

Также 24 мая в Дептрансе Москвы рекомендовали жителям столицы выбрать метро для поездок в центр города, чтобы сэкономить время в пути.

Режим работы южного вестибюля станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро изменился с 21 мая в связи с проведением ремонтных работ эскалатора. Ограничения будут действовать по будним дням.