Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды 25 и 26 мая

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы.

— По прогнозам синоптиков, 25 и 26 мая в столице ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом в отдельных районах города дождь уже идет, подчеркнули в Telegram-канале КГХ.

Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, к концу текущей недели, 30 мая, температура воздуха в Москве опустится до плюс 8 — плюс 12 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы.

В Гидрометцентре России сообщили, что дожди будут идти в Москве всю эту рабочую неделю, а температура воздуха в сравнении с минувшей неделей существенно снизится. Днем 25 мая в столичном регионе ожидается небольшой и местами умеренный дождь, а столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла.

