В Москве промыли к лету памятники и монументы, посвященные покорителям космоса

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках весенних работ промыли памятник ученому Константину Циолковскому, скульптурные композиции на аллее Космонавтов, монумент «Покорителям космоса» у станции метро «ВДНХ» и памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.

© Mos.ru

Памятник Константину Циолковскому, основоположнику современной космонавтики, и скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Валентине Терешковой и другим покорителям космоса, расположены у подножия монумента «Покорителям космоса» на аллее Космонавтов.

Аллея была открыта 4 октября 1967 года в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли, а спроектировали ее архитекторы Михаил Барщ и Александр Колчин. По их замыслу, вдоль пешеходной части должны были расположиться скульптурные композиции первопроходцам космонавтики.

Все монументы требуют особого ухода. Вначале специалисты промыли памятники и бюсты водой, затем нанесли моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью аппаратов высокого давления.

Монумент «Покорителям космоса» высотой 107 метров обшит титановыми панелями. Общий вес конструкции — 250 тонн. Монумент промыли деминерализованной водой под давлением с использованием установки для высотной мойки и 20-метровой карбоновой штанги.

Монумент был открыт 4 ноября 1964 года, в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, при участии Сергея Королева и космонавтов первого отряда. В 2023-м его отреставрировали. Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

Работы по промывке монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте выполнила бригада коммунальных служб, которая задействовала автовышку и моющую установку высокого давления. Перед началом работ мастера проверили, не появились ли на памятнике дефекты или другие повреждения, а затем промыли его водой. После этого они нанесли специальный вспененный раствор, который смыли через 10 минут под сильным напором воды. При этом использовали нейтральное моющее средство. Промывка монумента проводилась в соответствии с методикой, утвержденной столичным Департаментом культурного наследия.

Памятник был установлен в Москве 4 июля 1980 года. Высота монумента — 42,5 метра. Общий вес — вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата космического корабля «Восток» — 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков. Этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.

В 2024 году выполнили реставрацию этого знакового монумента. Сам памятник очистили от грязи, коррозии, промыли все титановые пластины. Работы вели не только снаружи, но и внутри — в пространстве диаметром один метр. В порядок привели и стилобат, и макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток».