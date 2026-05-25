Во Внукове появится общественно-деловой комплекс

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства многофункционального общественно-делового комплекса в районе Внуково Новомосковского административного округа.

Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Для гармоничного развития округа важно наличие как социальной, так и деловой инфраструктуры. Новый многофункциональный общественно-деловой комплекс появится во Внукове на земельном участке площадью 0,9 гектара по адресу: квартал 76, земельный участок 1. Там планируется размещение офисных пространств, торговых галерей, кафе, центров бытового обслуживания и зон для деловых встреч. Предельная площадь здания составит чуть более 14 тысяч квадратных метров. Главное преимущество для жителей заключается в возможности работать, получать услуги и проводить время в развитой городской среде без длительных поездок по городу, – рассказал Владимир Ефимов.

Новый объект планируется интегрировать в существующую структуру территории, дополняя ее современными функциями.

— Расположение будущего комплекса в непосредственной близости от объектов индивидуального жилищного строительства и современных жилых комплексов обуславливает потенциальный спрос на качественные сервисы, офисы и общественные пространства. Объект органично дополнит инфраструктуру района. В нем появятся рабочие места для местных жителей, а также комфортные решения для повседневной жизни. Комплекс появится в районе Внуково с удобным заездом с Боровского шоссе, – добавили в Департаменте градостроительной политики.

Правила землепользования и застройки – это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.