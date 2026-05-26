В Москве ограничат движение из-за Курбан-Байрама

Движение на ряде улиц Москвы будет временно ограничено в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-Байрам, основные перекрытия придутся на 27 мая.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Дептранса, ограничения начнут действовать с 23:00 мск вторника, 26 мая. До 11:00 мск среды, 27 мая, будет недоступен участок улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

Основные перекрытия запланированы на среду, 27 мая. С полуночи до 11:00 мск закроют улицы Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, Большую Татарскую и Минскую. Также ограничат проезд по переулкам Выползов, Капельский, Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. На съездах с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обе стороны и к перехватывающей парковке №9181 движение тоже будет запрещено.

С 4:00 до 11:00 мск среды нельзя будет проехать по улице Хачатуряна и Каргопольской улице на отдельных участках. С 5:00 до 8:00 мск ограничения на улице Хачатуряна продлятся. С 6:00 до 11:00 мск на проспекте Мира в сторону центра перекроют одну крайнюю правую полосу.

Парковка в зонах перекрытий, кроме Минской улицы, будет запрещена с полуночи вторника до окончания мероприятий.

