Москвичей предупредили о перекрытии нескольких улиц 26 и 27 мая

Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц Москвы 26 и 27 мая в связи с проведением городских мероприятий. Об этом сообщили в столичном департаментe транспорта.

Первые перекрытия начнутся вечером 26 мая. С 23:00 26 мая до 11:00 27 мая будет закрыт участок улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

Основные ограничения вводятся 27 мая. С 00:01 до 11:00 движение будет перекрыто на участках улиц Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской (от Садового кольца до улицы Дурова), Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), Большой Татарской (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка), а также Минской в обоих направлениях (от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы»).

В этот же период будут недоступны для проезда переулки: Выползов, Капельский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. Также с 00:01 до 11:00 будет запрещено движение на съездах с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу.

Дополнительные ограничения вводятся на северо-востоке Москвы. С 04:00 до 11:00 27 мая движение закроют на улице Хачатуряна (от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпус 2) и на Каргопольской улице (от улицы Хачатуряна до дома 4). С 05:00 до 08:00 будет перекрыт участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпус 2 до Отрадной улицы.

Парковка на всех участках, где вводятся ограничения (за исключением Минской улицы), будет запрещена с 00:01 26 мая до окончания мероприятий . Кроме того, с 06:00 до 11:00 27 мая будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2.

Власти рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.