В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили на сутки в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого порывистого ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/с на территории Москвы и области, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства.

По его словам, действовать подобный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет в период с 21:00 мск до 21:00 мск 26 мая.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что на протяжении всей наступившей рабочей недели в столичном регионе прогнозируются дожди.

"Небольшой, местами умеренный дождь прогнозируется в дневные часы ближайших пяти суток, в ночное время дожди тоже ожидаются, но большей частью небольшие", - отмечал собеседник агентства.

В частности, в течение дня прогнозируется небольшие, местами умеренные осадки, а столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла.