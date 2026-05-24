Синоптик предупредил о новой волне похолодания в Москве

Новая волна похолодания ждет москвичей с понедельника, 25 мая, заявил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик предупредил, что в этот день в Москве похолодает, так как через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. В Москве и Подмосковье ожидаются дожди и сильный ветер, столбики термометров в понедельник покажут плюс 18–20 градусов, уточнил он.

Во вторник, 26 мая, температура понизится до плюс 14-16 градусов. В среду, 27 числа, в городе будет облачно и дождливо, температура — плюс 13–15 градусов.

В четверг и пятницу, 28-29 мая, небо затянут более плотные облака, а температура в дневное время составит от плюс 12 до плюс 14 градусов.