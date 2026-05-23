Собянин анонсировал оплату проезда виртуальной «Тройкой» через NFC

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нововведении для пассажиров общественного транспорта. Проезд можно будет оплачивать с помощью виртуальной карты «Тройка» через технологию бесконтактной оплаты NFC.

Как уточняется, новая функция станет доступна владельцам смартфонов на Android до конца 2026 года. После этого пассажирам больше не придётся носить с собой пластиковую карту — достаточно будет приложить телефон к валидатору.

