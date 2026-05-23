Собянин анонсировал оплату проезда виртуальной «Тройкой» через NFC

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нововведении для пассажиров общественного транспорта. Проезд можно будет оплачивать с помощью виртуальной карты «Тройка» через технологию бесконтактной оплаты NFC.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Как уточняется, новая функция станет доступна владельцам смартфонов на Android до конца 2026 года. После этого пассажирам больше не придётся носить с собой пластиковую карту — достаточно будет приложить телефон к валидатору.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что станцию метро «Достоевская» в Москве планируют достроить к 2030 году.