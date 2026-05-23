В Московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят

При обнаружении в парке одинокого утенка или группу утят их не следует брать их в руки, забирать с найденного места и уносить домой. В будущем это принесет им больше вреда, чем пользы.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— Квалифицированные зоологи Отдела спасения диких животных Московского зоопарка приедут на место, оценят ситуацию, а в случае необходимости заберут утят. Специалисты выкормят птенцов и окажут им ветеринарную помощь, если она будет необходима, — говорится в сообщении.

Представители учреждения подчеркнули, что лучше самих родителей никто не научит птенцов выживанию в естественной среде их обитания, а забирать утят следует только в крайнем случае, и это должны делать специалисты, передает Telegram-канал зоопарка.

14 октября 2025 года в центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка прибыли редчайшие фазаны и самые крупные попугаи в мире — трагопаны Кабота и гиацинтовые ара. В природе ареал их обитания охватывает Бразилию, Боливию и Парагвай.