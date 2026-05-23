Купальный сезон отменяется: на Москву идет снег
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости предупредил о резком похолодании и возможном выпадении мокрого снега в регионах Центральной России.
По словам метеоролога, в четверг регион окажется под влиянием арктического воздуха, что приведет к температурным показателям, характерным для октября.
«В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2–5 градусов, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс 5–8 градусов», — рассказал Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что «мельтешение хлопьев» мокрого снега ожидается на севере и северо-западе Подмосковья, а также в ряде соседних областей.
«Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой. Второй "заход" зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем, тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона», — добавил специалист.
Из-за затянувшегося похолодания жителям центральных областей придется отложить открытие пляжного сезона. Несмотря на то, что народные традиции связывают начало купаний с Троицей, которая в 2026 году выпадает на 31 мая, фактическая готовность водоемов к приему отдыхающих ожидается значительно позже.
«Из-за неблагоприятного прогноза погоды, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18–20 градусов», — резюмировал Евгений Тишковец.