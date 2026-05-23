На севере Москвы строят храм в честь Фёдора Ушакова

Ход реализации программы "200 храмов" на севере Москвы обсудили сегодня на специальном совещании, которое провёл советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На мероприятии собрались представители округа, архитекторы и настоятели приходов. Говорили о работах на территории храма в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова. Его планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Также обсудили возведение храма в честь пророка Ильи и обеспечение необходимыми ресурсами для завершения всех работ.