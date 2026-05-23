Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца из-за велофестиваля

В связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» движение на кольце перекроют в период с 07:00 до 18:30. Кроме того, движение транспорта будет закрыто с 10:00 до 19:30 на Спасской улице, с 00:01 до 19:30 на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

— Также будет временно закрыта одна полоса движения: 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара, 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 00:01 23 мая до окончания мероприятий будет запрещена парковка на участках ограничений, а к некоторым городским объектам будет невозможно подъехать со стороны Садового кольца и улицы Маши Порываевой, передает Telegram-канал ведомства.

В воскресенье, 24 мая, в столичном районе Хамовники введут временные ограничения движения транспорта из-за проведения футбольного матча в «Лужниках». В частности, с 19:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора и 10-летия Октября.