Четыре маршрута аудиоэкскурсий на электромобилях запустили в «Коломенском»

Департамент культуры приглашает в музей-заповедник «Коломенское» на четыре маршрута аудиоэкскурсий на электромобилях, воспользоваться предложением можно до 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Маршрут №1 проходит от Спасских ворот вдоль Конюшенного двора и Голосова оврага к дворцу царя Алексея Михайловича. Его протяженность составляет 2,3 км, время в пути – около 15 минут. Экскурсии проводят со вторника по воскресенье и в праздничные дни с 11:00 до 18:45. Купить билеты можно на официальном сайте музея-заповедника. Маршрут №1а построен в обратном направлении – от дворца царя Алексея Михайловича вдоль Голосова оврага и Конюшенного двора к Спасским воротам. Его протяженность и продолжительность тоже составляют 2,3 км и около 15 минут. Побывать на этой экскурсии можно со вторника по воскресенье и в праздничные дни с 11:00 до 18:45». – говорится в сообщении.

Маршрут №3 знакомит посетителей с территорией с. Дьяково, церковью Усекновения Главы Иоанна Предтечи и Дьяковским садом. Поездка начинается и заканчивается у дворца царя Алексея Михайловича. Путь длиной 3,2 км занимает около 40 минут.

Экскурсии проходят по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 12:00 до 18:40. Маршрут №4 начинается у Спасских ворот и объединяет сразу несколько достопримечательностей: усадьбы коломенского крестьянина и кузнеца, проездные ворота Николо-Корельского монастыря, башни Сумского и Братского острогов, Голландский домик Петра I, церковь Святого Георгия и Казанский сад. Путь в 4 км займет около 35 минут. Экскурсии проводят по средам, пятницам и праздничным дням с 11:00 до 18:40.

Доступен также VIP-маршрут с индивидуально согласованной программой. Экскурсия проводится по предварительной записи, продолжительность – около 60 минут. Гостей ждут со вторника по воскресенье и в праздничные дни с 11:00 до 18:00.

Помимо аудиоэкскурсий на электромобилях, гостям «Коломенского» предлагают аудиогиды по экспозициям «Дворец Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция», «Вехи истории Коломенского», «Петр Первый: рождение морской державы», «Голландский домик Петра I» и «Измайлово – царская вотчина XVII века».

Для юных гостей разработан специальный детский аудиогид по дворцу царя Алексея Михайловича. Главный герой программы – дворцовый лев, который знакомит ребят с историей царских палат в понятной и увлекательной форме.

Билеты на аудиоэкскурсии можно приобрести на сайте «Коломенского», а также в терминалах и кассах рядом с местами отправления.

