Движение на ряде набережных восстановлено после ограничений

На ряде набережных сняты введенные ранее ограничения движения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В городе начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на: Смоленской набережной от Ростовской набережной до вл. 1 по площади Луганской Народной Республики; Ростовской набережной от Смоленской набережной до Саввинской набережной; Саввинской набережной от Ростовской набережной до Новодевичьей набережной; Новодевичьей набережной», – отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» временно ограничат движение транспорта на центральных улицах, набережных и участке Садового кольца.