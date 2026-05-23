Новые общественные пространства для горожан открывают в ОЭЗ Москвы

Промышленные площадки становятся новыми точками притяжения на карте столицы – одной из них является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2025 году на территории столичной ОЭЗ высадили более 3 тыс. кустарников и деревьев. На площадке «Печатники» провели реконструкцию входных групп. Изменился внешний облик и обустройство контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, разработали удобную систему навигации. На площадке «Руднево» реализовали проект архитектурного освещения производственных и общественных корпусов, что сделало облик зданий более ярким и выразительным в темное время суток. На крыше стилобата делового центра летом 2025 года открыли уникальное рекреационное пространство, где регулярно проводятся различные мероприятия – от занятий йогой и танцевальных мастер-классов до музыкальных викторин. Кроме того, на веранде обустроены комфортные рабочие места с доступом в интернет», – говорится в сообщении.

Под управлением ОЭЗ находятся две парковые территории общей площадью 16,4 га, расположенные рядом с индустриальным парком «Руднево». Здесь оборудованы спортивные площадки с современными тренажерами и теннисными столами, детская площадка с горками и качелями, а также зона для занятий баскетболом. В конце 2025 года в «Руднево» открылся фитнес-центр площадью 1,8 тыс. кв. м, который стал новой точкой притяжения для жителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка и работников предприятий ОЭЗ. В их распоряжении – залы для занятий спортом, зона для единоборств, детская игровая комната и кафе.

Еще один современный спортивно-досуговый центр открылся в 2025 году на площадке «Алабушево». Здесь разместили ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша, а также тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет. Для сотрудников предприятий ОЭЗ организовали кружки по шахматам, настольным играм, изучению английского и китайского языков.

На площадках «Печатники» и «Руднево» созданы ледовые катки, которые прошедшей зимой посетили более 50 тыс. человек.

До промышленных площадок особой экономической зоны можно добраться на 10 автобусах и электробусах: три автобуса следуют по маршруту до площадки «Алабушево» (№3, 24 и 27), еще три – до площадки «Руднево» (№663, 849р и 784) и четыре – до площадки «Печатники» (№74к, 438, 703 и с790).