Ягодный сезон начался на московских ярмарках

На московских ярмарках появилась первая в этом сезоне клубника. Ее привозят из Ростовской, Нижегородской и Липецкой областей, а также Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края. На прилавках представлены сорта «альба», «азия», «клери», «виктория», «купчиха», «максим», «черный принц», «кулон», «брилла» и «олимпия». Одни из них ценят за плотную мякоть и способность хорошо переносить перевозку, другие — за выраженную сладость и сильный аромат. Например, «альба» отличается вытянутой формой и плотностью, «клери» — ярким запахом и нежным вкусом, а «азия» — крупными ягодами и сочностью.

«Сейчас на подходе сорта “азия” и “гигантелла”. Они сладкие, ароматные, с крупной ягодой — покупатели их очень любят. Клубнику привозят постепенно: сначала появляются ранние сорта, потом более поздние», — рассказала Мария Юренкова, участница московской ярмарки на Хабаровской улице.

Мария советует не мыть клубнику сразу после покупки, лучше это делать непосредственно перед подачей на стол: из-за лишней влаги ягода быстрее теряет свежесть. Хранить ее желательно в холодильнике в открытом контейнере.

Клубника богата витамином С, органическими кислотами и антоцианами — эти природные пигменты придают ягодам насыщенный рубиновый оттенок. В ее аромате содержится более 300 летучих соединений: именно поэтому разные сорта могут заметно отличаться по запаху даже при одинаковом внешнем виде.

Эту ягоду все чаще используют не только в десертах. Один из популярных сезонных вариантов блюд с ней — клубника с мягким сыром и зеленью. Ягоды разрезают пополам, добавляют страчателлу или брынзу, листья салата и немного свежемолотого перца. Еще одно блюдо — клубничная сальса к мясу или рыбе. Для него ягоды мелко нарезают, смешивают с мятой, зеленым луком и небольшим количеством лимонного сока. Получается яркое кисло-сладкое дополнение к горячим блюдам. Для домашнего завтрака клубнику можно запечь вместе с овсяными хлопьями и медом. В духовке ягоды становятся мягче и дают сок, который пропитывает кашу и делает ее более насыщенной по вкусу.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за фермерскими продуктами. Здесь каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

Павильоны обеспечены всем необходимым торговым и холодильным оборудованием и установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, что делает их комфортными для посещения.

Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов из регионов, которые смогут представлять сразу несколько хозяйств и предприятий субъекта Российской Федерации. Подобное партнерство не только позволяет выйти на столичный рынок локальным производителям, но и привлекает к региону внимание туристов, а также в целом положительно сказывается на его имидже.

