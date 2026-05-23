Электробусы вышли на маршрут №27 в трех округах Москвы

Москва продолжает активно развивать наземный городской транспорт, делая ставку на современные электробусы российского производства, что способствует улучшению качества обслуживания пассажиров и снижению воздействия на окружающую среду.

Так, с 2018 года столица постепенно заменяет традиционные автобусы на экологически чистые электробусы, работающие на электрической тяге. На сегодняшний день около трех тысяч электробусов Мосгортранса обслуживают более 280 маршрутов.

Сейчас на маршрут №27 вышли три новых электробуса. Этот маршрут пролегает через районы Аэропорт, Беговой, Пресненский, Тверской, Хорошевский и Хорошево-Мневники в трех округах столицы, обеспечивая транспортное сообщение с учебными и медицинскими учреждениями, а также с парками города.

— В САО, ЦАО И СЗАО на маршрут вышли современные машины российского производства. Они доезжают до семи станций рельсового каркаса. Замена автобусов на электробусы положительно влияет на экологию города и качество жизни москвичей, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице также открыли новую конечную станцию для электробусов «Верхние Лихоборы». На территории площадью более 4,3 тысячи квадратных метров установили три ультрабыстрые зарядные станции.