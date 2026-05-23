Работа трех трамвайных маршрутов сокращена по выходным дням

С 23 мая по выходным некоторые трамваи будут заканчивать работу раньше, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Трамваи будут ходить: №4 – с 23:26 от Курского вокзала только до метро «Сокольники»; №43 – последний рейс от МЦК «Угрешская» в 23:28, от метро «Сокольники» – в 23:57; №50 – с 23:25 от метро «Авиамоторная» только до ул. Каланчeвская», – говорится в сообщении.

С 24 мая на маршруте трамвая Т2 последние рейсы через центр – в 23:48 от станции метро «Чертановская», в 0:07 от МЦД «Новогиреево». Далее трамваи будут ходить в объезд центра через станции метро «Пролетарская» и «Площадь Ильича».

Пассажирам рекомендуют смотреть конечную остановку на табло трамвая., планировать поездки заранее, пользоваться метро и другими маршрутами трамваев и автобусов.

Изменения связаны с плановой модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводиться в расширенные ночные технологические перерывы.