Самого неторопливого питомца заметили в московском парке

Необычного домашнего питомца — черепаху — заметили в парке Яуза в Москве. Снимком домашнего любимца местных жителей делится Telegram-канал «Первый Московский».

«Самого неторопливого питомца заметили в парке Яуза», — говорится в описании.

На фото запечатлена красноухая черепаха в самодельном поводке.

«Вы эту черепаху не догоните», «Ничего подобного, красноушки очень быстро бегают», — прокомментировали юзеры.

