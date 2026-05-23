Москвичей приглашают на бесплатные занятия по оздоровительной гимнастике

Этот вид спорта помогает укрепить мышцы и исправить осанку, а также развивает гибкость суставов без чрезмерных нагрузок.

© Mos.ru

Москвичей приглашают на тренировки по оздоровительной гимнастике, которые проходят в бесплатных секциях, организованных столичным Департаментом спорта. Нагрузка на тренировках умеренная, что делает их подходящими для людей с разным уровнем физической подготовки.

Оздоровительная гимнастика помогает укрепить мышцы и исправить осанку, а также развивает гибкость суставов без чрезмерных нагрузок. Она способствует активизации кровообращения, насыщению тканей кислородом и ускорению обмена веществ, благодаря чему снижается уровень стресса.

Тренировки проходят в нескольких округах столицы. Записаться можно на портале «Московский спорт».

Восточный административный округ

Мужчины и женщины старше 55 лет могут заниматься оздоровительной гимнастикой в спортивном комплексе «Атлант» (улица Большая Косинская, дом 5а) по вторникам и четвергам с 09:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00, а по понедельникам и средам с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00. Для взрослых в возрасте от 18 до 59 лет тренировки проходят по понедельникам и средам с 09:00 до 10:00, а по вторникам и четвергам с 14:00 до 15:00.

В спортивном комплексе «Одиссей» (улица Молостовых, дом10д) мужчины и женщины старше 55 лет занимаются по вторникам с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00, по средам с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00. По четвергам тренировки проходят с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00, по пятницам с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00, а по субботам с 09:00 до 10:00.

Дети в возрасте от шести до девяти лет тренируются в спортивном комплексе «Эдельвейс» (улица Уральская, дом 19а) по средам и пятницам с 14:00 до 15:00. Мужчины и женщины старше 55 лет занимаются по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00, с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00. Для взрослых в возрасте от 18 до 59 лет тренировки проходят по вторникам и четвергам с 09:00 до 10:00.

Западный административный округ

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Семья» (улица Покрышкина, дом 3) дети в возрасте от семи до 11 лет занимаются по субботам с 10:00 до 11:00. Для женщин в возрасте от 18 до 59 лет занятия проводятся по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00. Женщины от 45 до 59 лет могут посещать тренировки по субботам с 09:00 до 10:00.

Женщины от 18 до 44 лет занимаются в спортивном комплексе «Солнечный» (улица 50 лет Октября, дом 2г) по субботам с 14:00 до 15:00.

В спортивном комплексе «Ритм» (улица Кунцевская, дом 6) женщины старше 55 лет тренируются по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 и с 13:00 до 14:00. Дети в возрасте от семи до 11 лет — по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00 и с 15:00 до 16:00.

Взрослые от 18 до 59 лет могут заниматься в спортивном комплексе «Раменки» (улица Раменки, дом 19, строение 1) по вторникам и четвергам с 08:00 до 09:00 и с 09:00 до 10:00, по субботам с 17:00 до 18:00 и по воскресеньям с 08:00 до 09:00.

Зеленоградский административный округ

Взрослые от 18 до 59 лет тренируются в спортивном комплексе «Малино» (Зеленоград, корпус 860) по понедельникам с 10:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00. По средам они могут заниматься с 16:15 до 17:15, по четвергам с 19:00 до 20:00, а по пятницам с 10:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00 и с 19:00 до 20:00. Кроме того, для взрослых занятия проходят по воскресеньям с 20:00 до 21:00.

Дети в возрасте от семи до 11 лет занимаются по понедельникам и пятницам с 17:00 до 18:00. Дети от шести до девяти лет — по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00.

В спортивном комплексе «Спутник Арена» (Зеленоград, площадь Колумба, дом 2) взрослые от 18 до 59 лет могут заниматься по вторникам и четвергам с 20:15 до 21:15.

Тренировки для взрослых от 18 до 59 лет в спортивном комплексе «Горизонт» (Зеленоград, улица Середниковская, дом 5) проходят по средам с 13:30 до 14:30.

Северо-Восточный административный округ

В спортивном комплексе «Яуза» (Олонецкий проезд, дом 5) взрослые от 18 до 59 лет занимаются по понедельникам с 11:00 до 12:00. Мужчины и женщины старше 55 лет приходят на тренировки по понедельникам с 12:00 до 13:00 и по вторникам с 09:00 до 10:00.

В ледовом дворце «Мечта» (улица Коненкова, дом 10б) мужчины и женщины старше 55 лет тренируются по пятницам с 10:00 до 11:00 и с 12:00 до 13:00. Взрослые от 18 до 59 лет — по понедельникам с 14:00 до 15:00 и по пятницам с 11:00 до 12:00.

В спортивном комплексе «Марьина Роща» (3-я улица Марьиной Рощи, дом 8) тренировки проходят по понедельникам и средам. Для подростков в возрасте от 14 до 17 лет с 16:00 до 17:00, а для взрослых с 17:00 до 18:00.

В парке «Торфянка» (между улицами Изумрудной и Летчика Бабушкина) мужчины и женщины старше 55 лет могут заниматься по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00.

В спортивной зоне «Орион» ГБУ «Мосгорспорт» (улица Летчика Бабушкина, дом 26) мужчины и женщины старше 55 лет занимаются по вторникам с 13:30 до 14:30, с 14:30 до 15:30 и по четвергам с 13:30 до 14:30, а взрослые от 18 до 59 лет — по четвергам с 14:30 до 15:30.

Северо-Западный административный округ

В спортивном комплексе «Триумф» (улица Габричевского, дом 1) взрослые в возрасте от 18 до 59 лет могут посещать занятия по воскресеньям с 09:30 до 11:00.

Юго-Западный административный округ

В спортивном комплексе «Качаловский» (бульвар Дмитрия Донского, дом 14) мужчины и женщины старше 55 лет тренируются по понедельникам и средам с 11:00 до 12:00.

В спортивном комплексе «Содружество» (Новоясеневский проспект, дом 30) тренировки для мужчин и женщин старше 55 лет проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00.