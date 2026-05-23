В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы

В Московском зоопарке столичного Департамента культуры 9 апреля родился детеныш капуцина-плаксы. Его родителями стала опытная размножающаяся пара — Нори и Матрос. Малыш чувствует себя хорошо и проводит большую часть времени на спине или груди матери.

Капуцины-плаксы — небольшие цепкохвостые обезьяны, обитающие в Южной Америке. Отец малыша, Матрос, родился в Московском зоопарке в 2004 году, затем жил в Екатеринбургском зоопарке, а потом вернулся столицу. Самка Нори появилась на свет в Московском зоопарке в 2009-м. Пара стала родителями девяти детенышей. Часть из них уехали в другие зоопарки, когда подросли.

В первые дни после рождения малыша мать старалась держаться в уединенных уголках, оберегая его от лишнего внимания. Сейчас Нори позволяет другим членам группы обнюхать и рассмотреть детеныша. Она также стала участвовать в груминге — совместном перебирании шерсти. Это занятие выполняет у приматов важную социальную функцию. У капуцинов отцы не участвуют в заботе о новорожденном потомстве. Они начинают заниматься воспитанием детенышей, когда те подрастают.

В группе, помимо родителей и новорожденного, живут сыновья пары Норман (родился весной 2025 года) и Кутуш (зимой ему исполнилось девять лет), а также мать Нори — Смолли. Когда самка ложится отдохнуть, она выбирает место рядом со своей матерью, и та присматривает за новорожденным детенышем.

«Малыш проводит практически все время сидя у Нори на спине или груди. Сейчас он питается исключительно материнским молоком. Позже, начиная примерно с трехмесячного возраста, детеныш будет пробовать другую еду: кусочки листьев салата, крошки, которые выпадают у Нори изо рта. В Московском зоопарке в рацион капуцинов входят фрукты, овощи, орехи и животный белок: яйца, курятина, перепелиные яйца, йогурт, комбикорм, а также сухофрукты и семечки», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Пол детеныша пока неизвестен. Его определят через несколько месяцев, когда малыш начнет спускаться с матери и передвигаться самостоятельно.

Капуцины-плаксы (cebus olivaceus) отличаются сложным социальным поведением и высокой коммуникабельностью. Они могут издавать множество звуков в зависимости от ситуации. Эти животные умеют использовать разные предметы. Так, из-за слабых челюстей они раскалывают орехи с помощью камней, извлекают насекомых палочками и могут мыть фрукты перед едой. В зоопарках продолжительность жизни капуцинов может превышать 40 лет.

В Московском зоопарке капуцины-плаксы живут с 2000 года. У них регулярно появляется потомство. Сегодня в вольере вместе с новорожденным живут шесть особей капуцина. Их можно увидеть в павильоне «Дом приматов» на новой территории зоопарка. Зимой капуцины живут в теплом помещении, а летом — в уличных вольерах.

