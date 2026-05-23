Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» начался в Москве

Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ», собравший около 50 тысяч любителей бега из Москвы, в субботу, 23 мая, начался на Большом Москворецком мосту.

© Вечерняя Москва

Масштабное мероприятие, проходящее одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда, объединило более 200 тысяч участников по всей стране. Глава оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ»/One Run Ксения Шойгу перед стартом подчеркнула глобальный характер события, отметив, что оно охватывает около 40 стран.

— Десять лет назад, когда мы проводили его впервые, объединив всего 10 городов, всей команде это казалось крайне смелым шагом. Благодаря высочайшим стандартам качества, выработанным годами, «ЗаБег.РФ» стал доброй традицией для сотен тысяч любителей бега, — передает слова Шойгу агентство городских новостей «Москва».

На время мероприятия в центре Москвы были перекрыты некоторые улицы.

Легкоатлетический забег «Зеленый марафон» пройдет в Москве 30 мая. Он охватит 60 российских городов — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников, что сделает мероприятие одним из самых массовых в мире.