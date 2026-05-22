К открытию Ленинградского вокзала в Москве обновили онлайн-карты

В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Обновленный транспортный узел сегодня представил мэр столицы Сергей Собянин. Одновременно с открытием обновления появились и в цифровых картографических сервисах.

© 2ГИС

Так, в 2ГИС обновлено визуальное отображение Комсомольской площади. Там появились детализированные 3D-модели ключевых объектов площади трех вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов, гостиницы "Ленинградская", универмага "Москва" и вестибюлей станций метро.

Кроме того, обновили поэтажные схемы самого Ленинградского вокзала. На картах теперь отображаются основные зоны здания, включая проходы к платформам, камеры хранения, сервисные пространства и залы ожидания.

После реконструкции пространство вокзала перераспределили по функциональным зонам. Первый этаж предназначен преимущественно для транзитного потока пассажиров, а часть сопутствующих сервисов перенесли на цокольный уровень. Залы ожидания оборудовали информационными табло, розетками и зонами отдыха. Также заявлена адаптация инфраструктуры для маломобильных пассажиров и наличие отдельной зоны для путешественников с животными.

Кроме того, детальные схемы обновленного Ленинградского вокзала появились и в сервисе "Яндекс Карты". На них отображаются платформы, железнодорожные пути, выходы в город, переходы между зонами, а также основные сервисы внутри здания - кассы, залы ожидания, магазины, кафе и санитарные зоны.

Пользователи, по задумке разработчиков, могут построить маршрут до вокзала из любой точки города, а также заранее сориентироваться внутри комплекса. На схемах отображаются входы, переходы, эскалаторы, лифты и лестницы. Кроме того, на карте теперь отмечены железнодорожные пути, что должно упростить навигацию внутри вокзала. В дальнейшем в сервисе планируют добавить панорамы обновленных интерьеров здания.

По данным столичных властей, Ленинградский вокзал ежедневно обслуживает более 350 тысяч пассажиров и остается одним из крупнейших транспортных узлов Москвы, объединяющим метро, МЦД, пригородное сообщение и поезда дальнего следования.