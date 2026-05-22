Краснокнижные бабочки начали появляться в Подмосковье

В Московской области начался массовый вылет бабочек, и одной из первых местные жители заметили краеглазку эгерию, которая внесена в Красную книгу региона в качестве восстанавливающегося вида.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

— Есть сообщения от наблюдателей, которые уже видели бабочку на юге региона и, в частности, в памятнике природы областного значения «Суханово» — одной из самых молодых наших ООПТ. Поступают сведения о кареглазке и из других округов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что эту бабочку относят к категории «некартографируемых», поскольку она летает под пологом леса и редко встречается. По словам Фирсова, массовый вылет вида свидетельствует о сохранности мест ее обитаний.

Помимо памятника природы «Суханово», краеглазку эгерию видели в памятниках природы областного значения «Баулинский лес» в Раменском, «Парке в поселке Новый Быт» в Чехове и в Молокчинском ботанико-энтомологическом заказнике в Сергиеве Посаде, передает сайт правительства Московской области.

18 февраля на южном острове Фуругельма в Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек — пестрянку Hedina nigra и моль-пестрянку Phyllonorycter leucocorona. Ранее их видели только в Японии и Китае.